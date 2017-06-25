Украина договорилась с Польшей о реализации ряда инфраструктурных проектов

25.06.2017 13:50

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий и маршалок Сейма Польши Марек Кухцинский договорились о реализации нескольких инфраструктурных проектов между Украиной и Польшей.

Об этом говорится в сообщении парламента, передает БизнесЦензор.

Во время встречи был обсужден широкий круг вопросов, в частности, как по макрорегиональному сотрудничества в рамках Карпатской стратегии, так и по реализации идей, которые можно реализовать в ближайшей или более длительной перспективе.

Среди важных Парубий назвал энергетическую сферу. Он напомнил, что буквально несколько недель назад польский energy terminal принял первый танкер сжиженного газа из США.

"Это открывает новый путь сотрудничества через Польшу с США. Это важно для Украины не только в вопросах экономического сотрудничества, но и в вопросах энергетической безопасности", - ометил Парубий.

Также стороны договорились реализовать несколько инфраструктурных проектов между Украиной и Польшей, чтобы "дать пример тесного сотрудничества".

"Наши планы заключаются в том, чтобы в общей стратегии развития Карпатского региона максимально привлечь средства Европейского союза", - подчеркнул Парубий.

В ходе встречи также была обсуждена инициатива письма, "в котором главы парламентов всех государств Балто-Черноморского пояса могли бы выразить свою позицию по поводу строительства "Северного потока-2", свое несогласие и предостережения по поводу того, что этот проект может угрожать энергетической безопасности Европы, а также выразить свою солидарную позицию по сотрудничеству между странами в энергетической сфере".

Также Парубий и Кухцинский договорились о том, чтобы польская и украинская стороны синхронно могли сотрудничать в инфраструктурном проекте "Виа Карпатиа" (новый автотранспортный маршрут, который должен соединить страны Северной и Южной Европы), и каждое из правительств могло выделять средства на его реализацию.

В свою очередь Кухцинский подчеркнул, что инфраструктура Карпатского региона нуждается в развитии, и предложил организовать посещение общих границ с участием руководителей государств, провести встречи и обсудить вопросы инфраструктуры, безопасности, миграции и подобное.