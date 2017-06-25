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Украина и Беларусь будут совместно разрабатывать проекты в сфере энергетики
Украина и Беларусь в рамках Дорожной карты сотрудничества в сфере повышения энергоэффективности и использования местных топливно-энергетических ресурсов на 2017-2020 года будут совместно реализовывать проекты по альтернативной энергетике, сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.
"В первую очередь, речь идет о совместной разработке мощных пилотных проектов энергетических кластеров на территории регионов, где пересекаются границы Украины и Беларуси. Со своей стороны украинские специалисты готовы содействовать в поиске заинтересованных инвесторов, готовых вкладываться в эти зеленые проекты", – говорится в сообщении.
Как напомнил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук, северные регионы Украины пригодны для выращивания энергетических культур, являющихся ценным сырьем для биомассы. Ее успешно используют для производства тепла.
"Тем более, что в Украине недавно на законодательном уровне был закреплен стимулирующий тариф для производителей тепла "не из газа". Поэтому у нас есть все шансы успешно реализовать мощные энергетические кластеры", – сказал Савчук.
В планах сторон – заключение соглашений о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси, двусторонние визиты на успешно действующие объекты из возобновляемых источников энергии, повышение квалификации украинских и белорусских специалистов, проведение совместных бизнес-форумов.
Источник: zn.ua
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