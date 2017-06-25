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В Киевской области фермеры устроили стрельбу, есть раненые
В Киевской области фермеры устроили стрельбу, в результате которой ранены двое мужчин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
Как отмечается, в с.Старая Оржица Згуровского района между фермерами возник конфликт, в ходе которого мужчина открыл прицельный огонь из охотничьего ружья по оппонентам. "Недоразумение между фермерами произошло, когда арендаторы, которые приехали работать на соседнее поле, загородили проезд одному из фермеров и его сыну, которые на то время уже вели сельскохозяйственные работы.
Возникла ссора и на почве внезапно возникших неприязненных отношений, сын фермера взял в автомобиле гладкодульное ружье МР-27Н и выстрелил несколько раз вверх. Его отец тоже достал свое охотничье оружие МЦ 2001, калибра 20 мм, но совершил два прицельных выстрела в сторону рабочих", - говорится в сообщении. В результате стрельбы ранены двое жителей села Старая Оржица, их доставили в больницу. У одного из пострадавших диагностировали ранение правой нижней конечности, у другого - ранение плеча и шеи.
В настоящее время задержали 54-летнего мужчину, который стрелял, по данному факту открыто уголовное производство по ст.15 (покушение на преступление) и по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Источник: rbc.ua
Теги: Донбасс, стрельба, Киевская область, фермер
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