В начале следующей недели Украину ждут дожди

25.06.2017 15:52

В понедельник в западных и Житомирской, днем и в северных, большинстве центральных и Харьковской областях Украины пройдут кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в Закарпатье и Карпатах местами сильные дожди. На остальной территории страны — без осадков.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14-19°, на юге до 21°; днем в западных, северных и Винницкой областях 23-28°, на остальной территории 29-34°; в Карпатах ночью и днем 13-18°.

В Киеве ночью — без осадков, днем грозовые дожди; температура воздуха ночью 16-18°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве в день 26 июня самая высокая температура воздуха была зафиксирована на отметке 32,2 градусов жары в 1939 году, а самая низкая ночью — на отметке 7,2 градусов выше ноля в 1949 году.

Во вторник, 27 июня, в центральных, Одесской, Николаевской, Харьковской и местами в северных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы. На остальной территории — без осадков.

Ветер западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°, на юге Украины и в Приазовье 18-23°, в западных областях 10-15°; дннм 24-29°, в южной части, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях 30-34°.

В Киеве — без осадков; температура воздуха ночью 15-17°, днем 25-27°.

25 июня в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°, в районе Одессы 16°, в Днепре возле Киева 19°.

Источник: delo.ua