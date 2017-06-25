В Славянске, Харькове, Мариуполе и Сумах проверили военную технику

25.06.2017 18:30

Комиссия во главе с начальником службы управления вооружения и техники логистики Главного управления НГУ полковником Юрием Мерзликиным проверила готовность военной техники в частях Восточного оперативно-территориального объединения, которые дислоцируются в Харькове, Мариуполе, Сумах и Славянске.

В ходе технического контроля был проверен внешний вид водителей, наличие у них соответствующих документов, техническое состояние транспортных средств. При проверке техники значительное внимание уделялось качеству проведения сезонного технического обслуживания и безаварийной эксплуатации техники во время ее использования.

По результатам проведенного технического контроля вся техника была признана исправной, готовой выполнять задачи по назначению и получила общую оценку «хорошо».

Источник: informator.media