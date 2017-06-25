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В Україні створили найбільше в світі ліжко з "простирадлом" із живої трави
25.06.2017 16:51
До Національного реєстру рекордів України сьогодні було внесено "Найбільше в світі ліжко з "простирадлом" із живої трави". Про це на своїй сторінці у Facebook написав Валентин Щербачов, передає УНН.
"...Зареєстровано до Національного Реєстру Рекордів-"Найбільше в світі ліжко з "простирадлом" із живої трави" - площа ліжка 99 квадратних метра...", - написав В.Щербачок.
Разом з тим. у повідомленні не вказано, в якому саме населеному пункті був зафіксований рекорд.
Нагадаємо, рекорд із одночасного спуску на тролеї за допомогою кріплень за шкіру спини встановили в Україні.
Теги: Украина, Донбасс, трава, кровать
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