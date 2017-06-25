ВЛАСТИ ОРДЛО НЕ ПУСКАЮТ В ЗАТОПЛЕННЫЕ ШАХТЫ НЕМЕЦКИХ ЭКСПЕРТОВ

25.06.2017 14:30

Немецкие эксперты готовы незамедлительно выехать на оккупированные территории Донбасса и откачать воду из затопленных шахт, но оккупационные власти ОРДЛО не пускают их на эти объекты.

Об этом написала на своей странице в Facebook представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, комментируя информацию о возможности техногенной катастрофы в Торецке.

"Критической остается ситуация с шахтами на оккупированных территориях. 7 из них полностью разрушены и не могут быть восстановлены. На оккупированных территориях находится 115 украинских шахт, на некоторых украдено и вывезено оборудование, некоторые подтоплены до критического предела и там необходимо НЕМЕДЛЕННО откачать воду, иначе произойдет непоправимое: оползни, загрязнения грунтовых вод, рек. Немецкие эксперты готовы немедленно выехать на место беды и предоставить помощь, но другая сторона, ОРДЛО и оккупанты из РФ, не пускают зарубежных экспертов на эти объекты", - отметила она.

По словам Геращенко, критическая ситуация с Донецкой фильтровальной станцией, а в последние недели боевики начали обстреливать основную насосную станцию, и это грозит тем, что 600 тысяч граждан по обе стороны линии столкновения летом могут остаться без воды. Геращенко добавила, что несколько дней тому назад, после обстрелов, на поврежденный участок выехали ремонтные бригады, чтобы провести ремонтные работы на насосной станции и возобновить водоснабжение десяткам тысяч людей. "Так вот, эта ремонтная бригада была обстреляна, люди не успели добежать до убежища, они упали прямо на землю, и чудом никто не погиб. Теперь рабочие просто отказываются выезжать на ремонт! Это и есть цель РФ - чем хуже, тем лучше, полная экологическая и гуманитарная катастрофа Донбасса", - отметила она.

Геращенко также напомнила, что критическая ситуация и с Авдеевским коксохимом, где необходимо провести ремонт системы водоснабжения в районе Ясиноватой.

По её словам, техногенной катастрофой может закончиться ситуация с переполненными резервуарами предприятия "Инкор": для ремонтных работ нужно хотя бы 5 дней тишины, которых представители оккупационной власти не дают.

"Сотни километров заражены минами, а вся саперная техника Донецкого управления чрезвычайных ситуаций осталась в оккупированном Донецке, и нам пришлось с нуля создавать новую, в сущности, структуру, которая сегодня, наконец, на 70 процентов укомплектована необходимым оборудованием, но очень нуждается в модернизации, усилении, ибо зачастую техника устаревшая", - отметила Геращенко.

По ее мнению, сейчас экологические проблемы Донбасса выходят на первый план, после безопасности и гуманитарной составляющей. "Здесь очень важно внимание мира. Мы рады, что евродепутаты, которые побывали в Авдеевке, проинформируют своих коллег об уровне угроз. Но эта проблема требует сегодня усиленного внимания на высшем уровне, иначе может быть беда, которая накроет не только пострадавший от войны регион, а намного большую по площади территорию", - подчеркнула представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.

В то же время Геращенко подчеркнула, что наконец удалось частично решить ситуацию с Бахмутским аграрным союзом, где содержится более 90 тыс. свиней и где из-за близости боевых действий два года не могли почистить резервуары. По её словам, сейчас начались очистительные и оросительные работы.

Как сообщали СМИ, ранее украинская сторона СЦКК заявила, что городу Торецку Донецкой области грозит техногенная катастрофа из-за затопления двух неработающих шахт.

Источник: rupor.info