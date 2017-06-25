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За добу зі Львова вивезли 680 тонн сміття
25.06.2017 16:33
За минулі 24 години зі Львова вивезли 680 тонн сміття, завдяки чому у місті залишилось 10 730 тонн твердих побутових відходів, передає "Захід.Нет".
Місцева влада повідомляє, що перенакопиченими наразі залишаються ще 36% сміттєвих майданчиків.
Невивезені майданчики залишилися у Сихівському районі – 185, Шевченківському – 130, Франківському – 94, Залізничному – 37, Личаківському – 2. Наразі тільки у Галицькому районі очищені всі майданчики.
Наразі 6720 тонн сміття знаходиться на майданчиках житлового фонду, ще 210 тонн на майданчиках бюджетних установ, на перевантажувальних станціях – 3800 тонн.
Теги: Донбасс, Львов, мусор, площадка
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