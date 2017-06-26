БУДУТ ЛИ ВЕЛОСИПЕДИСТЫ ПОЛУЧАТЬ ПРАВА?

26.06.2017 11:05

Президента Украины просят обязать владельцев велосипедов получить права и номера на них. Петиция на эту темя появилась на сайте главы государства не так давно.



Это касается тех велосипедистов, которые передвигаются по автомобильным дорогам. Им просят выдавать водительское удостоверение и номера государственного образца так же, как и мотоциклистам.



Петиция была обнародована 21 июня, ее автором значится Сергей Митюк. Пока, правда, она набрала всего 3 голоса из 25 тысяч необходимым, но их сбор будет идти еще 91 день.

Источник: http://zi.dn.ua