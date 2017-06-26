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Глава ПриватБанка Шлапак подал в отставку
В финучреждении довольны работой председателя правления
Председатель правления государственного ПриватБанка Александр Шлапак подал в отставку.
"Александр Шлапак выполнил в полной мере поставленные задачи по стабилизации ситуации в банке и проведения аудита финансового состояния ПриватБанка и в ближайшее время планирует завершить антикризисную каденцию на посту председателя правления", – сообщила пресс-служба ПриватБанка.
Соответствующее заявление может быть рассмотрено набсоветом в конце июля.
"Шлапак лучшим образом выполнил задачи, которые ставились перед ним правительством и наблюдательным советом на момент назначения, и может оставить банк с уверенностью в его дальнейшем развитии", – сотметили в "Привате".
Ранее Шлапак заявил, что не собирается заменять Валерию Гонтареву на должности главы Национального банка Украины (НБУ). Как известно, Гонтарева фактически перестала работать в НБУ 10 мая, однако официально до сих пор не уволена – решение должен принять парламент.
Напомним, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Вся процедура состоялась за 72 часа. Причиной стало то, что "Приват" не смог выполнить программу докапитализации. В Минфине и НБУ уже тогда заявляли, что переход в госсобственность являлся единственным возможным вариантом спасения финучреждения. В то же время, бывший бенефициар "Привата" Игорь Коломойский уверял, что ПриватБанк стал жертвой "произвола НБУ". Позже Коломойский оспорил национализацию ПриватБанка в суде.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, ПриватБанк, отставка
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