Не только безвиз: летом в ЕС примут еще одно важное решение

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Стало известно, когда вступит в силу документ о ратификации Соглашения об ассоциации Украина – ЕС
Об этом президент Петр Порошенко сообщил в интервью украинским телеканалам.
По его словам, процедура ратификации Соглашения будет полностью завершена в июле 2017 года.
«Могу сказать вам еще одну приятную новость, что в июле месяце процедура ратификации будет завершена. Не осталось никаких политических решений. И на саммите «Украина-ЕС», который состоится в июле, мы будем праздновать завершение ратификации», — сказал Порошенко.
Президент также отметил, что ожидает вступления этого документа в силу в полном объеме с 1 сентября 2017 года.
Напомним, ранее Порошенко озвучил сроки получения Украиной оружия от США.
Также президент делился впечатлениями от знаменитого рукопожатия Дональда Трампа.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, лето
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