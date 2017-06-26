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Порошенко намерен заинтересовать французов украинским мусором

26.06.2017 17:15
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Порошенко намерен заинтересовать французов украинским мусором

Президент Петр Порошенко выступает за привлечение инвесторов из Франции в переработку мусора в Украине.

Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, передают Українські Новини.

"Мы провели основательные переговоры о повестке дня наших двусторонних отношений. Мы договорились о том, чтобы ускорить проведение двусторонней экономической межправительственной комиссии. Мы договорились о конкретных направлениях сотрудничества в энергетической сфере, в том числе я поднял вопрос об активизации работы над привлечением французских инвесторов в сфере переработки мусора", - сказал он.

Также Порошенко выступил за активизацию и расширение французских инвестиций в различные сферы, включая солнечную энергетику.

Он также сообщил, что в ходе рабочего визита во Францию в понедельник проведет встречи с руководителями ведущих французских инвесторов.

Как сообщалось ранее, 23 июня, со Львова вывезли 270 тонн мусора.

Садовый хочет, чтобы помимо вывоза мусора со Львова обладминистрация занялась и рекультивацией мусоросвалки.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, Франция, мусор, француз, Порошенко
 
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