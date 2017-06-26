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Порошенко намерен заинтересовать французов украинским мусором
Президент Петр Порошенко выступает за привлечение инвесторов из Франции в переработку мусора в Украине.
Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, передают Українські Новини.
"Мы провели основательные переговоры о повестке дня наших двусторонних отношений. Мы договорились о том, чтобы ускорить проведение двусторонней экономической межправительственной комиссии. Мы договорились о конкретных направлениях сотрудничества в энергетической сфере, в том числе я поднял вопрос об активизации работы над привлечением французских инвесторов в сфере переработки мусора", - сказал он.
Также Порошенко выступил за активизацию и расширение французских инвестиций в различные сферы, включая солнечную энергетику.
Он также сообщил, что в ходе рабочего визита во Францию в понедельник проведет встречи с руководителями ведущих французских инвесторов.
Как сообщалось ранее, 23 июня, со Львова вывезли 270 тонн мусора.
Садовый хочет, чтобы помимо вывоза мусора со Львова обладминистрация занялась и рекультивацией мусоросвалки.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Франция, мусор, француз, Порошенко
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