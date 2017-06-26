Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Порошенко отправляется во Францию

26.06.2017 09:56
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Порошенко отправляется во Францию

Президент Петр Порошенко в понедельник, 26 июня, осуществит рабочий визит во Францию.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает Укринформ.

Программой визита предусмотрены встречи Петра Порошенко с новоизбранным президентом Франции Эмануэлем Макроном, премьер-министром Французской Республики Эдуардом Филиппом и председателем Сената Франции Жираром Ларше.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Франция, встреча, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх