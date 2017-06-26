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Порошенко отправляется во Францию
26.06.2017 09:56
Президент Петр Порошенко в понедельник, 26 июня, осуществит рабочий визит во Францию.
Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает Укринформ.
Программой визита предусмотрены встречи Петра Порошенко с новоизбранным президентом Франции Эмануэлем Макроном, премьер-министром Французской Республики Эдуардом Филиппом и председателем Сената Франции Жираром Ларше.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Франция, встреча, Порошенко
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