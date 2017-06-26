Порошенко рассказал, о чем говорил с Макроном

26.06.2017 14:58

Президент Украины Петр Порошенко встретился с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Париже

Встреча двух лидеров проводится в Елисейском дворце в Париже. Перед началом встречи состоялось традиционное рукопожатие глав государств, после чего они отправились во дворец.

Там украинский президент поблагодарил своего французского коллегу за приглашение и отметил, что ему очень приятно иметь такую встречу.

Он рассказал, что во время переговоров поднимались темы российской агрессии и противостояния ей и аннексия Крыма. Президент подчеркнул важность имплементации минских соглашений.

Порошенко также анонсировал переговоры с французскими инвесторами.

Источник: Politeka.