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Порошенко рассказал о новой угрозе от России (видео)
Президент Украины Петр Порошенко рассказал об очень серьезной угрозе от Российской Федерации
Такой угрозой он назвал проект газопровода «Северный поток – 2″, который будет проходить из России в Германию через Балтийское море.
«Это очень серьезная угроза для Украины, которую формирует Российская Федерация. Главная цель которой отнюдь не экономическая или энергетическая, цель − лишить Украину двух миллиардов долларов, которые она получает за транзит. Это месть за Стокгольм, это месть за решительные антикоррупционные реформы в энергетической сфере…», − отметил Порошенко.
Напомним, Еврокомиссия хочет вести переговоры с Россией по «Северному потоку-2″. В начале сентября 2015 года российский «Газпром» и компании Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2″.
Проект «Северный поток – 2″ предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком».
Как отмечал зампред правления «Газпрома» Александр Медведев, капитальные затраты на «Северный поток-2″ ожидаются на уровне 8 миллиардов евро, однако вместе со стоимостью заимствований сумма может достичь 9,9 миллиарда евро.
По оценкам председателя «Нафтогаза» Андрея Коболева, этот газопровод не способствует диверсификации поставок газа в ЕС и не обеспечивает Евросоюзу доступ к новым источникам газа. Также, по словам Коболева, реализация проекта «Северный поток-2″ приведет к тому, что пункты вхождения российского газа в ЕС будут почти полностью сконцентрированы в Германии. Однако имеющиеся газопроводы между севером Германии и странами Центральной и Восточной Европы не имеют достаточно мощностей, чтобы доставить нужные объемы газа в восточные европейские регионы.
Источник: Politeka.
Теги: Россия, Донбасс, угроза, Порошенко
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