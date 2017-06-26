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Порошенко розповів про результати свого «вояжу»
Президент України Петро Порошенко дав розгорнуте інтерв’ю українським телеканалам, в якому детально відзвітувався про результати своєї поїздки до Вашингтону та Брюсселю, - про це інформує новинний інтернет-портал replyua.net.
Так, президент заявив, що отримав цілковиту підтримку з боку глави Сполучених Штатів Дональда Трампа. За його словами, у спілкуванні з американським державним лідером він почувався напрочуд комфортно – мовляв, Трамп поводився справді по-дружньому. У Вашингтоні Порошенко отримав підтримку щодо збереження Мінського та Нормандського форматів та запевнення, що США будуть більш активно долучатись до останнього.
Крім того, президент анонсував низку знакових для України візитів. Зокрема, за словами Порошенка, найближчим часом в Україні варто чекати: Державного секретаря Сполучених Штатів Рекса Тіллерсона, очільника Пентагону Джеймса Маттіса, генеральних секретарів Північноатлантичного альянсу Йенса Солтенберга та ООН Антоніу Геттереша. Крім того, мають навідатись очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та голова Європейської Ради Дональд Туск. З ними всіма будуть обговорюватись питання як економічного, так і безпекового характеру, - наголосив президент.
Теги: Украина, США, Донбасс, переговоры, Порошенко
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