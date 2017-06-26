Порошенко: уже скоро крымскотатарский и украинский флаги будут развеваться в Крыму

26.06.2017 16:45

Петр Порошенко, глава государства, заявил о том, что уже совсем скоро крымскотатарский и украинский флаги будут развеваться над свободным Крымом.



Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое заявление от Порошенко прозвучало в обращении, приуроченном к Дню крымскотатарского флага. Порошенко выразил уверенность, что уже в ближайшем будущем Крым сможет вернуться в состав Украины. «Наша общая Родина и наша цель – возвращение аннексированного врагом Крыма – еще более роднят украинцев и крымских татар. Несмотря на все трудности, мы уверены – вскоре наши флаги будут гордо развеваться в свободном украинском Крыму», заявил глава государства.



По его словам, крымскотатарский флаг является символом преемственности поколений, единства и многолетней борьбы татарского народа за свободу. «В сочетании синих и золотистых цветов этого флага, так же, как в сине-желтых цветах флага Украины, – жизненная сила, а также мечта о мирном, богатом и свободном будущем», добавил президент.