Президент Украины пригласил французских сенаторов посетить Донбасс

26.06.2017 21:10

Председатель Сената Франции выразил поддержку продолжения санкций против России

В рамках визита во Францию президент Украины Петр Порошенко провел встречу с председателем Сената Франции Жераром Ларше. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Как сообщается, стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего межпарламентского сотрудничества. Президент Украины выразил надежду на дальнейшую поддержку Францией европейских стремлений Украины.

Председатель Сената, в свою очередь, приветствовал завершение ратификации Соглашения об ассоциации и введение безвизового режима с Европейским Союзом.

Отдельное внимание на встрече было уделено ситуации на Донбассе в результате российской агрессии. Порошенко проинформировал Ларше о системных нарушениях Минских договоренностей со стороны России и подчеркнул необходимость соблюдения санкционного режима против Кремля.

В ответ председатель Сената выразил поддержку продолжения санкций против РФ. Президент Украины пригласил французских сенаторов посетить в ближайшее время Украину и ознакомиться с ситуацией, сложившейся на Донбассе.

В то же время, Порошенко подчеркнул недопустимость несанкционированных поездок французских депутатов местного уровня на территорию оккупированного Донбасса и в аннексированный Россией Крым.

Порошенко также пригласил Ларше посетить Украину с визитом в удобное время.

Источник: http://www.segodnya.ua