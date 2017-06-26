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СПЕЦИАЛИСТЫ «ЯНДЕКС» СМОГЛИ ОБОЙТИ БЛОКИРОВКУ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ
Абоненты снова могут пользоваться запрещенным контентом.
У некоторых украинских мобильных операторов стали работать такие сервисы, как «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Пробки». Теперь этими приложениями снова могут пользоваться абоненты «Киевстар», Lifecell и Vodafone. Сервисы могут использовать только те, кто установил себе последнюю версию приложения.
Примерно так же блокировку смогли обойти и специалисты социальной сети «Одноклассники». Пользователи получили сообщения с подробными инструкциями о том, как обновить приложение.
Напомним, что различные сервисы «Яндекса» и две популярные социальные сети были заблокированы на территории Украины согласно указу Президента.
СБУ называет ряд причин, по которым были заблокированы социальные сети. Это не только угроза национальной безопасности, но и распространение порнографии и суицидальные группы.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, запрет, социальная сеть, блокировка, Яндекс
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