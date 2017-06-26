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Спільна мета: Порошенко анонсував швидке повернення Криму

26.06.2017 15:47
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Спільна мета: Порошенко анонсував швидке повернення Криму

Зовсім скоро на території звільненого українського Криму будуть з гордістю розвиватися український та кримськотатарський прапори. Як передає replyua.net, відповідну заяву оприлюднив президент України Петро Порошенко у тексті свого звернення з нагоди Дня кримськотатарського прапора. В той же час, керівник держави висловив тверде переконання у тому, що півострів швидко буде звільнено та повернуто до складу України. 

«Спільна Батьківщина, спільна мета - повернення тимчасово анексованого ворогом Криму - ще більш об’єднують українців і кримських татар. І незважаючи на труднощі, ми всі впевнені - незабаром наші прапори будуть гордо майоріти у вільному українському Криму», - заявив Порошенко.

Глава держави також підкреслив, що кримськотатарський прапор став невід'ємним символом єдності, наступності поколінь і багатовікової боротьби кримських татар за свою свободу. «Завдяки поєднанню синіх і золотистих кольорів цього прапора, так само, як в синьо-жовтих кольорах державного прапора України, - життєва сила і мрія про мирне, вільному і багатому майбутньому», - підкреслив Порошенко. 




Теги: Украина, Донбасс, Крым, оккупация, возвращение, Порошенко
 
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