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Украинцев предупреждают о резком ухудшении погоды
В Украине ожидаются шквалы и сильные дожди, а также местами подъем воды в реках до одного метра
В понедельник в Украине ожидается ухудшение погодных условий: пройдут сильные дожди с грозами, а также ветер до 20 м/с, сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным Укргидрометцентра, 26 июня в западных, северных и большинстве центральных областей страны ожидаются дожди с грозами. Также синоптики обещают местами порывы ветра в 15-20 м/с. Также На Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах местами сильные дожди.
Кроме того, по данным синоптиков, 26-27 июня на реках бассейнов Днестра и Сяна (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2 – 1 м над текущими уровнями по состоянию на 25 июня, без угрозы негативных последствий. 26 июня при сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, погода, ветер, дождь, гроза
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