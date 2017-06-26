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Украинцев предупреждают о резком ухудшении погоды

26.06.2017 08:00
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Украинцев предупреждают о резком ухудшении погоды

В Украине ожидаются шквалы и сильные дожди, а также местами подъем воды в реках до одного метра 

В понедельник в Украине ожидается ухудшение погодных условий: пройдут сильные дожди с грозами, а также ветер до 20 м/с, сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, 26 июня в западных, северных и большинстве центральных областей страны ожидаются дожди с грозами. Также синоптики обещают местами порывы ветра в 15-20 м/с. Также На Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах местами сильные дожди.

Кроме того, по данным синоптиков, 26-27 июня на реках бассейнов Днестра и Сяна (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2 – 1 м над текущими уровнями по состоянию на 25 июня, без угрозы негативных последствий. 26 июня при сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, Донбасс, погода, ветер, дождь, гроза
 
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