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«Укрпочта» запустила систему трекинга для международных почтовых отправлений

26.06.2017 11:33
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«Укрпочта» запустила систему трекинга для международных почтовых отправлений

Теперь украинцы смогут в онлайн режиме следить за всеми посылками, бандеролями и другими почтовыми отправлениями. Как передает replyua.net со ссылкой на «Укрпочту», на сайте компании в тестовом режиме начала работу электронная система трекинга. 

Клиенты «Укрпочты» теперь имеют возможность следить за местонахождением отправлений (посылки, бандероли и т. д.) в 161 государстве. Согласно сообщению пресс-службы компании, за международной письменной корреспонденцией можно следить в 68 государствах, а за международными почтовыми отправлениями с объявленной ценностью - в 32 государствах. Чтобы осуществить этот масштабный проект, руководство «Укрпочты» заключило соглашения с национальными операторами других государств, с которыми Украина осуществляет двусторонний обмен статусами доставки почтовых отправлений. 

Также «Укрпочте» удалось внедрить механизмы обмена трекингом. Чтобы отследить отправление, нужно на сайте «Укрпочты» ввести специальный номер посылки, бандероли и т.д., который был присвоен отправлению в почтовом отделении. 



Теги: Украина, Донбасс, Укрпочта
 
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