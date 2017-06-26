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В Украине запретят опасное популярное вещество
Стало известно, что Минздрав внес важное изменение в Государственные санитарные нормы
В частности, Минюст зарегистрировало приказ Минздрава «О безопасности и защите работников от вредного воздействия асбеста и материалов и изделий, содержащих асбест».
Сообщается, что цель принятия документа – защита здоровья работающих и населения путем снижения уровня заболеваемости и смертности от болезней, вызванных воздействием асбестосодержащей пыли.
Изменения позволят привести нормативно-правовые акты Минздрава Украины в соответствии с международным и европейским законодательством. Отметим, что согласноданным Всемирной организации здравоохранения, более ста тысяч человек ежегодно умирают из-за болезней, вызванных воздействием асбеста.
Регулярное использзование асбеста и продукции на его основе очень часто становится причиной таких заболеваний как асбестоз, мезотелиома и рак легких. Кроме того, асбест вызывает профессиональные заболевания раком гортани, бронхов и легких, раком яичника, а также злокачественной мезотелиомой плевры, брюшины, перикарда.
У работников добывающих и перерабатывающих предприятий этой отрасли, вероятность возникновения опухолей в несколько раз больше, чем у подавляющего большинства населения. Напомним, асбест применяется в самых различных областях, например в строительстве, автомобильной промышленности и ракетостроении.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, запрет, Минздрав
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