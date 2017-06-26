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Во Франции началась встреча Порошенко с Макроном
26.06.2017 14:30
В Елисейском дворце во Франции началась встреча Президента Украины Петра Порошенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом говорится на странице в Facebook П.Порошенко, передает УНН.
“Встреча с Президентом Французской Республики Эмануэль Макрона в Елисейском дворце”, — говорится в сообщении.
Отметим, во время встречи президенты пожали друг другу руки и вошли во дворец.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Франция, встреча, Порошенко
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