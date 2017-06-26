Во Франции началась встреча Порошенко с Макроном

26.06.2017 14:30

В Елисейском дворце во Франции началась встреча Президента Украины Петра Порошенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом говорится на странице в Facebook П.Порошенко, передает УНН.

“Встреча с Президентом Французской Республики Эмануэль Макрона в Елисейском дворце”, — говорится в сообщении.

Отметим, во время встречи президенты пожали друг другу руки и вошли во дворец.

Источник: http://from-ua.com