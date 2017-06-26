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Взрыв лимузина в Киеве: первые подробности и видео

26.06.2017 16:00
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Взрыв лимузина в Киеве: первые подробности и видео

В Киеве в результате взрыва был практически уничтожен лимузин

Как сообщается на странице сообщества «Киев оперативный» в Facebook, на проспекте Правды, 19, вспыхнул лимузин Chrysler, с  номерным знаком  AA0065ME.

«По словам свидетелей, за несколько минут до возгорания, к автомобилю подошли двое неизвестных и что-то бросили под авто. Приметы: среднего роста, черные футболки, черные штаны, один был в очках», — говорится в сообщении.

На месте инцидента работают сотрудники ГСЧС. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

Напомним,  рядом с рестораном «Гуси-Лебеди» на пересечении улиц Тургеневская и Полтавская примерно в 10:00 взорвался автомобиль. Взрывная волна была такой силы, что выбила окна в жилом доме, а обломки изрешетили стоящие рядом авто.

По словам народного депутата Дмитрия Белоцерковца («БПП»), взрыв автомобиля в центре Киева связан с человеком, который был учредителем многих скандальных земельных корпоративов в Севастополе.

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, Киев, взрыв, лимузин
 
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