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Грандиозный провал: оккупанты "ЛНР" признали, что в России массово отказываются от их товаров

27.06.2017 09:20
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Грандиозный провал: оккупанты "ЛНР" признали, что в России массово отказываются от их товаров

Из-за массового возврата из России экспортных продуктов власти террористической "ЛНР" были вынуждены ввести "закон" об отмене "таможенной пошлины". Об этом "Диалог.UA", ссылаясь на "таможенный комитет" фейковой "республики".

Очевидно, товары оккупанта не пользуются в России большой популярностью. Из-за этого власти "ЛНР" ввели в свои "законы" такое понятие как "реимпорт". "Предприятия столкнулись с некоторыми проблемами.

Бывает так, что товар выезжает из "ЛНР", доходит до заказчика, а тот по каким-то причинам от него отказывается. И наш предприниматель вынужден везти свой товар обратно. В таких случаях, т.е. в случаях реимпорта, ввозная таможенная пошлина теперь не будет взиматься", - "порадовали" оккупанты местных предпринимателей.



Теги: Россия, Донбасс, экспорт, Луганская область, импорт, пошлина, товар, ЛНР, оккупанты
 
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