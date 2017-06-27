Хакерская атака в Украине набирает обороты: пострадали банки, заправки, почта, СМИ и аэропорт "Борисполь"

27.06.2017 17:34

Хакерская атака с помощью вируса-вымогателя набирает обороты в Украине. Жертвами киберпреступников стал ряд банков, крупных компаний, метро и международный аэропорт "Борисполь". В целом, по подсчетам международной компании Group-IB, пострадали более 80 компаний в Украине и России. Киберполиция Украины насчитала 22 пострадавших компании.

Одним из первых о проблемах отчитался аэропорт "Борисполь".

"Сегодня в аэропорту и в нескольких крупных предприятиях государственного сектора внештатная ситуация – спам-атака. Наши IT-службы пытаются совместными усилиями урегулировать ситуацию. В связи с внештатной ситуацией возможны задержки рейсов", – предупредил на своей странице в Facebook гендиректор аэропорта Павел Рябикин.

Позже у аэропорта перестал работать сайт.