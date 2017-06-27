Их ликвидировали в ближнем огневом бою под Желобком , но не ножами, топорами или копьями, как подали это СМИ

27.06.2017 10:16

24 июня в районе поселка Желобок силы АТО ликвидировали ДРГ террористов, захватив при этом в плен сапера, снайпера и 2 пулеметчика "ЛНР". О том, как на самом деле произошло столкновение, рассказал командир 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВСУ полковник Владислав Клочков.

Он отметил, что в субботу, 24 июня, вглубь их позиций попыталась проникнуть разведгруппа 4-й механизированной бригады 2 АК "ЛНР" под руководством кадрового капитана ВС РФ Александра Щербака (позывной "Алекс"). Силы АТО их обнаружили, окружили и предложили сдаться, "гарантируя жизнь и безопасность". Командир группы со снайпером сдаться не пожелали, попытались дать отпор и были уничтожены. "Они были ликвидированы в ближнем огневом бою, но не ножами, топорами или копьями, как подали это отдельные СМИ", - уточнил Клочков, добавив, что еще 4 боевиков - снайпер, сапер и 2 пулеметчика - сдались. Один из пленных оказался гражданином РФ, 22-летним жителем Алтайского края. Украинский полковник уточнил, что террористическая организация "ЛНР" уже отказалась от задержанных, заявив, что те якобы являются "курсантами Харьковского института МВД".

Клочков также сообщил, что в бою силам АТО удалось захватить и несколько ценных трофеев. Так, речь идет о российской винтовке СВД 1994 года выпуска, находящейся на вооружении ВС РФ и снаряжения нового образца, разработанного специально для российских ДРГ.