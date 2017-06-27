Львовяне «усыновляют» собак и кошек. ВИДЕО

27.06.2017 20:51

Обязательная регистрация собак в единой базе, возможность стать социальным опекуном для бродячих животных, а теперь еще и открытие центра «усыновления» собак и кошек… Львов, похоже, выбивается в явные лидеры по защите прав четырехлапых в Украине.

Небольшой дом, оснащенный солнечной батареей, на улице Промышленной, 56, во Львове. Фасад сделан в виде витрины, привлекая внимание прохожих заглянуть, что же там внутри. А внутри просторно. Минимум мебели. На стенах фото животных. На экране телевизора меняются снимки собак и кошек, которых можно усыновить.

Так выглядит первый в Украине центр «усыновления» домашних животных, созданный на базе коммунального предприятия «Лев».

— Человек приходит к нам, говорит, почему хочет взять собаку, — объясняет Ирина Шевченко, администратор центра. — Рассказывает о своих жилищных условиях. Ведь есть собаки, которые не могут жить в квартире — только во дворе возле частного дома. Есть даже ревнивые, которые не уживаются с другими животными. Все это надо учитывать.

Выяснив возможности и пожелания потенциального усыновителя, мы предлагаем ему собаку. Будущий хозяин знакомится с псом, выводит его гулять возле центра. И сразу становится понятно, подходят ли они друг другу. Если подружились, человек пишет заявление, указывает свои паспортные данные, адрес, контактный телефон и обязуется предоставлять фотоотчеты — через две недели после усыновления, через месяц и три месяца. Кроме того, первые месяцы наши работники могут в любой момент приехать и проверить, в каких условиях содержат животное.

Часто бывает, что человек колеблется: купить собаку или взять у нас. Тогда мы называем наши преимущества: животные у нас стерилизованы, вакцинированы, а для жизни в семье их готовит кинолог. То есть мы гарантируем будущему хозяину безопасность. И все это бесплатно.

После оформления всех документов новому хозяину собаки придется заплатить лишь 52 гривни за регистрацию пса в единой городской базе. Такое правило во Львове является обязательным уже больше года. Это ведь в первую очередь гарантия спокойствия и защищенности для владельцев. При регистрации животное получает жетончик с QR-кодом. Вдруг песик потеряется, по QR-коду быстро устанавливаем владельца и можем вернуть животное ему. Причем телефон владельца зашифрован, считать его можем только мы. Благодаря жетону, кстати, за этот год нашли около 50 потеряшек.

— Привет, Ланочка, — мы с Ириной подходим к вольеру с непоседливой молодой лайкой. — Лана попала к нам 25 мая. Мы ее фото выставляли во всех соцсетях и на сайте, но владельцы так и не объявились. Зато нашлись люди, которые захотели стать ее новой семьей. Увидели собаку на Instagram. Пришли, познакомились, погуляли. Завтра Лану уже забирают домой.

Пришел к нам как-то 19-летний парень с мамой. Он очень боялся собак, но одновременно хотел иметь четвероногого друга. Представьте себе, когда мы с ним поработали, парень взял маленькую собачку. Как он был счастлив!

Чистые вольеры, сытые животные, тематическое граффити на стенах, коммунальная ветеринарная поликлиника, новая машина, на которой работники предприятия отлавливают животных на улице. Программа гуманного обращения с животными, которую организовали совместно с фирмой — производителем кормов и преподают львовским семиклассникам. И совершенно новое веяние — центр «усыновления». Так сейчас выглядит предприятие «Лев».

— Но не один месяц и даже не один год предприятию пришлось приобретать доверие среди львовян, — вспоминает директор предприятия Оксана Кошак. — По старинке нас воспринимали как утилизационный цех. Переломный период начался в 2015 году и почти все это время пришлось убеждать людей, что мы хотим заботиться о животных, а не уничтожать их.

— Более того, перед нами стояла задача показать, что мы работаем не в формате «вакцинация, стерилизация и отпуск», — добавляет Ирина Шевченко. — Наша цель — найти добрую семью питомцам, отдать их в хорошие руки.

— Идею такого центра подал нам приехавший из Америки Виктор Копач, который работает с Animal-ID, — продолжает Оксана Кошак. — Мы ухватились за нее, потому что хорошо понимаем: стерилизация численность бездомных животных не снизит. Ситуация улучшится только тогда, когда забирают собаку или кошку в семью. Все развитые страны работают по такому принципу.

— Однако на постоянной основе животные не могут жить в центре, — добавляет Ирина Шевченко. — Их отлавливают на улице с надеждой, что найдется владелец, держат 10 дней, в это время распространяя фото найденыша в соцсетях и на сайте центра. Если за 10 дней владелец не объявился и не нашелся тот, кто хотел бы подарить животному новую семью, собаку стерилизуют, вакцинируют и отпускают на улицу. Там за ней присматривает назначенный социальный опекун. Он подкармливает собак (за свой счет. — Авт.), следит за обработкой от клещей и блох. При этом опекуны часто объединяются в небольшие группы в своих районах.

Появилась в центре и кошачья комната.

С уличными кошками во Львове ситуация сложилась еще хуже, чем с собаками. В городе нет службы, которая контролировала бы их численность, специально отлавливала, чтобы стерилизовать. В компетенцию предприятия эти функции не входят, поэтому здесь принимают на передержку, стерилизуют и лечат только тех бродячих котов, которых приносят социальные опекуны.

— Наш опыт уникален, — убеждена Оксана Кошак. — Он не такой, как в Америке или в Европе. Там животных пристраивают из конкретного приюта. Мы же создали базу всех бездомных животных, которые есть в нашем городе: из приюта «Милосердие», живущих у волонтеров, тех, которыми занимаются социальные опекуны. Бывает так, что хозяин собаки умер — куда она идет? Преимущественно на улицу. Мы берем под опеку и таких, в течение месяца пытаемся их пристроить.

Пока женщина общается с нами, на коленях у нее сидит собачка Люся, похожая на очень маленького далматинца.

— Люсю я подобрала возле парка имени Ивана Франко, — улыбается Оксана. — Даже не знаю, как она мне доверилась. Я привезла ее в центр. У бедной малышки блох было почти столько же, сколько шерсти. Полечили, откормили. Месяц ее фотографии везде висели, но владельцы так и не нашлись. И вот уже три месяца Люся живет у меня. Очень умная собачка. Иногда на работу со мной ходит. Как сказал наш ветеринар, это львовская дворянка.

На предприятии подсчитали, что если бы каждый владелец львовского особняка принял хотя бы одну собаку, то в городе исчезла бы проблема четырехлапых бродяжек.

В нынешнем году предприятие намерено пристроить хотя бы 400 бездомных животных — именно столько собак и кошек в 2016-м нашли новых хозяев благодаря центру. Планируют также простерилизовать 1000—1200 животных.

— Впрочем, во Львове до сих пор открытым остается вопрос о кладбище домашних животных и крематории, — с сожалением констатирует Оксана Кошак. — Ведь не выход то, что делают наши люди: погибло животное — в коробочку и на помойку.

И еще добавлю: если полиция и муниципальная дружина не начнут должным образом контролировать отношение владельцев к своим домашним любимцам в плане выгулов, неконтролируемого разведения, то вопрос о бездомных животных мы просто никогда не решим. Он всегда будет стоять остро!

Источник Факты.