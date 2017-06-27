Оккупанты проиграли Крым и уже не смогут его удержать: эксперт назвал неожиданные сроки возвращения аннексированного полуострова в состав Украины

27.06.2017 15:16

России не под силу содержать оккупированный полуостров, среди местного населения растет возмущение местными "властями", поэтому не исключено, что в ближайшее время могут появиться предпосылки для возврата Крыма в состав Украины, на что понадобится от 5 до 10 лет. Военный эксперт Алексей Арестович подчеркивает, что находящейся под санкциями России Крым обходится Путину достаточно дорого, и один тот факт, что Украина перекрыла на полуостров поставки воды, говорит о том, что "власти" самостоятельно справиться с этой проблемой, которая для Крыма стала серьезным ударом, не могут, сообщает "Диалог.UA".

"Россия никогда не удержит Крым, и эти апокалиптические прогнозы, что Крым никогда не вернется в Украину, это все глупости. Они потеряли пол-Европы, захваченной по результатам Второй мировой войны. Одно то, что мы прекратили поставки пресной воды туда, показало, что там будет экологическая катастрофа", - заявил Арестович. Жители оккупированного Крыма выходят на акции протеста и в открытую выражают недовольство оккупантами.

Крымчане признают, что при Украине жилось лучше и легче. И пройдет совсем немного времени, когда это будут понимать все больше и больше крымчан. Арестович считает, что вопрос возврата Крыма в состав Украины – дело времени, и вполне возможно, что уже через 10 лет аннексированный полуостров вернется под украинскую юрисдикцию.

Ранее Сеть поразил звонок жительницы Судака, которая сожалела о том, что крымчане предали Украину и повелись на сказки РФ. Теперь в Крыму хотят возврата полуострова под власть Украины и очень верят в то, что Крым освободят.