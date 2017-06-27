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Порошенко разрешил американцам приватизировать энергетические компании Украины
Кроме того, американцы поставят в Украину 2 миллиона тонн угля. Министр энергетики США Рик Перри приедет в Украину в Украину в августе текущего года. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает «Слово и Дело».
«У нас есть много о чем говорить, и в частности об участии американских компаний в приватизации украинских энергетических компаний – как энергосбыта, так и энергогенерации", – сказал Порошенко.
Он также добавил, что Украина достигла договоренности с США о возможности закупки 2 млн тонн угля.
«Украина отказалась от закупки угля с оккупированных территорий Донбасса... Для обеспечения прозрачности энергетического рынка мы договорились о поставках угля из Пенсильвании по конкурентным ценам. При содействии американских властей мы получим гарантированное снабжение минимум 2 млн тонн угля», – добавил президент.
Теги: Украина, США, Донбасс, энергетика, приватизация, Порошенко
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