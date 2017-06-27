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Расследование дела о гибели вследствие теракта сотрудника разведки Минобороны передано военной прокуратуре
Главный военный прокурор выразил соболезнования семье погибшего. Расследование дела о гибели вследствие теракта сотрудника разведки Минобороны передано военной прокуратуре. Об этом сообщил главный военный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Рішенням ( постановою) Генпрокурора кримінальне провадження за фактом вчинення сьогоднішнього теракту відносно офіцера Міноборони передано для розслідування до Головноі військовоі прокуратури.
Моі щирі співчуття родині загиблого ВОЇНА.
Ранее в Министерстве обороны подтвердили смерть сотрудника Главного управления разведки МОУ Максима Шаповала в результате утреннего взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева.
Как сообщалось, сегодня утром в Соломенской районе Киева взорвался автомобиль - Mercedes черного цвета. Обломки машины разбросало по всей дороге. Сообщалось об одном пострадавшем, позже было сообщено, что погиб водитель иномарки.
Вследствие взрыва пострадали два человека - пожилой мужчина и девушка. Их жизни ничего не угрожает.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, теракт, прокуратура, ГРУ, Минобороны
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