Расследование дела о гибели вследствие теракта сотрудника разведки Минобороны передано военной прокуратуре

27.06.2017 14:46

Главный военный прокурор выразил соболезнования семье погибшего. Расследование дела о гибели вследствие теракта сотрудника разведки Минобороны передано военной прокуратуре. Об этом сообщил главный военный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Рішенням ( постановою) Генпрокурора кримінальне провадження за фактом вчинення сьогоднішнього теракту відносно офіцера Міноборони передано для розслідування до Головноі військовоі прокуратури.

Моі щирі співчуття родині загиблого ВОЇНА.

Ранее в Министерстве обороны подтвердили смерть сотрудника Главного управления разведки МОУ Максима Шаповала в результате утреннего взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева.

Как сообщалось, сегодня утром в Соломенской районе Киева взорвался автомобиль - Mercedes черного цвета. Обломки машины разбросало по всей дороге. Сообщалось об одном пострадавшем, позже было сообщено, что погиб водитель иномарки.

Вследствие взрыва пострадали два человека - пожилой мужчина и девушка. Их жизни ничего не угрожает.