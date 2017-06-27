С вас $300: украинцы не могут снять деньги в банкоматах из-за вируса Petya

27.06.2017 21:43

Масштабная хакерская атака, начавшаяся в Украине несколько часов назад, парализовала и банкоматы. В соцсетях стали появляться фотодоказательства. Так, решившиеся воспользоваться услугами банкоматов украинцы видят черный экран, на котором красными мелкими буквами высвечено требование хакеров, распространивших вирус под названием Petya, сообщает "Диалог.UA".

Фото опубликовал в Twitter блогер Михаил Голуб. "Зараженный банкомат вымогает $300 биткоинами", - подписал блогер.

Люди также жалуются, что во многих городах перестали внезапно работать банкоматы "Приватбанка" и "Ощадбанка", некоторые банковские карты даже заблокировали. На горячих линиях банков обещают восстановить работу банкоматов в ближайшие часы и просят украинцев не паниковать.