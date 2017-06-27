Сенсационный разгром Кремля: Финляндия оставила гордость Путина, флот России в Крыму, без электричества

27.06.2017 17:15

Санкции Евросоюза оставили предприятие в аннексированном Крыму без крупной партии дизель-генераторов. Финская компания Wärtsilä отказалась поставлять товар на захваченную Кремлем территорию в связи с действием ограничительных мер. Российские СМИ сообщают, что ранее у РФ и Wärtsilä были хорошие партнерские отношения, передает “Диалог.UA”.

“Действия финнов носят угрозу долговременным и конструктивным отношениям, а в преддверии значительного заказа судового комплектующего оборудования — нарушают интересы деловых и государственных структур РФ”, — рассказал источник СМИ в Минпромторге. Известно, что дизель-генераторы Wärtsilä 8L20 предназначались для АО Центр судоремонта “Звездочка”, занимающегося сервисным обеспечением судов Черноморского флота РФ.

Российские эксперты уже поспешили заявить, что отказ финнов сотрудничать с бизнесом Крыма не нанесет полуострову большого ущерба, якобы Кремль обеспечивает аннексированную территорию электричеством в полной мере. Интересно, что сами местные жители неоднократно жаловались на проблемы со светом. Особенно ощутима нехватка мощности во время непогоды.