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Страна-агрессор, которая разожгла войну на Донбассе, - это Россия: у Путина впервые злобно отреагировали на жесткое заявление Макрона
27.06.2017 18:19
Власти Российской Федерации впервые по существу прокомментировали прошедшие переговоры Президента Украины Петра Порошенко и лидера Франции Эммануэля Макрона.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков предсказуемо заявил, что Владимир Путин не согласен со словами президента Франции Эммануэля Макрона, который уверенно назвал РФ агрессором на Донбассе. "Российская сторона продолжит терпеливо разъяснять реальное положение дел и свою позицию по теме конфликта на Украине", — пообещал представитель президента РФ.
Напомним, Россия от страха заблокировала видео встречи Порошенко и Макрона, соцсети были взбудоражены. Также Макрон заявил, что прекрасно знает, кто развязал войну на Донбассе и вся агрессия идет из России.
Теги: Донбасс, Путин, Франция, Российская Федерация, агрессия, Песков
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