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Декоммунизация в действии: Рада готовится переименовать две области

28.06.2017 22:11
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Декоммунизация в действии: Рада готовится переименовать две области

В Верховной Раде подготовили проект изменения в Конституцию Украины в части переименования Днепропетровской и Кировоградской областей. Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает Эспрессо.TV.

Cогласно его словам, переименование Днепропетровской и Кировоградской областей является важной частью в рамках декоммунизации, которое нуждается в изменениях к конституции и имеет стратегическое значение для государства.

"Эти изменения уже инициированы, насколько мне известно, уже есть соответствующий законопроект", - сообщил Парубий.



Теги: Украина, Донбасс, Днепропетровская область, Кировоградская область, Конституция, переименование, Верховная Рада, декоммунизация, Парубий
 
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