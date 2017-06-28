Декоммунизация в действии: Рада готовится переименовать две области

28.06.2017 22:11

В Верховной Раде подготовили проект изменения в Конституцию Украины в части переименования Днепропетровской и Кировоградской областей. Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает Эспрессо.TV.

Cогласно его словам, переименование Днепропетровской и Кировоградской областей является важной частью в рамках декоммунизации, которое нуждается в изменениях к конституции и имеет стратегическое значение для государства.

"Эти изменения уже инициированы, насколько мне известно, уже есть соответствующий законопроект", - сообщил Парубий.