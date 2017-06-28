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Для украинских детей изменят правила выезда за границу
Оформить документы для выезда ребенка за границу станет проще. Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №6647, который прописывает новые правила (в списке авторов – народные депутаты Ирина Луценко, Денис Силантьев, Олег Петренко и др.). В частности, предлагается несколько нововведений.
Во-первых, разрешение от второго родителя, которое сейчас нужно получать под каждую поездку, можно будет оформить сразу на три года и неограниченное количество путешествий.
Во- вторых, если родитель оказался несговорчивым и не дает такое разрешение, оформить документы для выезда можно и без него – по решению органов опеки или суда. Внедрение этого правила в жизнь снимет массу проблем для разведенных украинцев, которым нередко приходится долго «выбивать», а то и выкупать разрешение на выезд ребенка у экс-супругов. Последних, как правило, интересы детей мало заботят, но они используют ситуацию как повод для шантажа.
В-третьих, предлагается оформлять разрешительные детские документы по ускоренной процедуре, если речь идет о выезде ребенка за границу на лечение, для участия в международных конкурсах и олимпиадах, на соревнования и пр. В этих случаях достаточно получить лишь согласие органов опеки, что вряд ли будет проблематичным.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в прошлом году парламент внес очередные правки в правила выезда детей до 16 лет за границу, убрав из действующего закона норму о разрешении на выезд по решению суда.
«Кроме того, сейчас ни суды, ни родители не могут дать разрешение на несколько выездов ребенка за границу – только на разовое путешествие. Это является проблемой для тех семей, в которых один из супругов проживает за пределами Украины или, скажем, в зоне АТО», говорится в пояснительной записке.
Стоит отметить, что под отпускной сезон депутаты, желающие упростить выезд детей за границу, заметно активизировались. Помимо вышеназванного законопроекта, в парламенте зарегистрирован еще один на эту же тему: документ под номером 6637 подал народный депутат от «Самопомочи» Андрей Журжий.
Он предлагает упростить процедуру выезда ребенка за границу еще больше – сделать достаточным разрешение лишь одного из родителей. Если второй не дает «добро» на поездку, он может внести данные на ребенка в специальную базу данных, там самым закрыв ему выезд за пределы страны. Но злоупотреблять такой возможностью или использовать ее для шантажа не получится – суд может отменить запрет в любой момент.
Какой законопроект в итоге утвердят, пока неизвестно. Но в любом случае оформить документы станет намного проще, чем сейчас, резюмируют эксперты.
Источник hyser.com.ua.
Теги: Донбасс, дети, граница, правила
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