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Госдеп улучшил рейтинг Украины в отчете по противодействию торговле людьми

28.06.2017 11:39
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Госдеп улучшил рейтинг Украины в отчете по противодействию торговле людьми

Государственный департамент США определил Украину в список государств второго уровня в своем ежегодном отчете по противодействию торговле людьми, повысив её на одну степень по сравнению с прошлыми годами. Полный текст доклада обнародован на официальном сайте внешнеполитического ведомства США.

Украина определена в списке второго уровня, в который включены 80 стран. Это произошло впервые за последние четыре года, в течение которых наша страна находилась ниже второго уровня, в так называемом "Списке отслеживания". В него входят государства, которые не отвечают минимальным стандартам противодействия торговле людьми и не принимают существенных мер для того, чтобы получить прогресс.

"Правительство Украины не полностью удовлетворяет минимальные стандарты искоренения торговли людьми, однако оно прилагает значительные усилия для этого", - говорится в пояснениях относительно Украины.

При этом отмечается, что украинское правительство "продемонстрировало большие усилия в вопросах расследования, преследования и осуждения должностных лиц, которые принимали участие в торговле людьми". Кроме того, среди достижений отмечается расширение межведомственной координации и обучения государственных служащих, а также другие шаги, направленные на повышение эффективности правоохранительных органов. Также отмечается, что руководство Украины увеличило работу для защиты жертв торговли людьми в стране.

Напомним, по состоянию на 19 июня Национальная полиция Украины расследовала 120 производств по факту торговли людьми. 16 июня в аэропорту "Киев" (Жуляны) правоохранители задержали преступную группу, занимавшуюся торговлей людьми. Установлено, что злоумышленники вывозили украинок за границу для сексуальной эксплуатации.



Теги: Украина, США, Донбасс, рейтинг, торговля людьми, сексуальное рабство, Нацполиция
 
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