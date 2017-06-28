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Готуйте гаманці: українцям нагадали, що подорожчає з 1 липня
Українців очікує швидке підвищення цін, тарифів і навіть зарплат.
Як повідомляє прес-служба КМДА, в 1,5-2 рази зростуть тарифи на утримання прибудинкових територій у столиці. Середній розмір тарифу зросте до 6,43 гривень за 1 кв. м, зараз же він становить 3-5 грн. Наприклад, мешканцям в квартирі 70 квадратів доведеться платити замість 210 гривень 471 гривню.
Також жителів столиці торкнеться подорожчання маршрутного транспорту: метро буде коштувати 5 гривень, інший транспорт — 4 гривні. При цьому за допомогою пластикових карт можна буде економити: При поповненні карти на 10-19 поїздок вартість 1 жетона метро складе 4,9 грн, передає 24 канал. Піднімуться ціни на продукти.
Кабмін скасує держрегулювання на соціальні продукти: борошно, варену ковбасу, крупи, яйця, молоко та інші. Вперше регулювання скасували рік тому. У 2017 році його не відновили. Уряд обіцяє підняти зарплати. Там впевнені, що в Києві середня зарплата — 10 тисяч гривень, по країні — 6 тисяч.
До кінця року міністр соціальної політики Андрій Рева обіцяє середню зарплату 7,1 тисяч гривень. Варто зазначити, що статистика уряду завищена. Підвищення пенсій заплановано на 1 грудня. Міністр обіцяв зростання на 11%.
Источник from-ua.
Теги: Донбасс, подорожание, тарифы, продукты
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