Кибератака остановлена

28.06.2017 15:49

Масштабная хакерская атака на корпоративные сети и сети органов власти, которая произошла 27 июня, была остановлена. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Ситуация под полным контролем специалистов по кибербезопасности. Сейчас они работают над восстановлением потерянных данных", - говорится в сообщении на Правительственном портале.

Представители власти также заверили, что все стратегические предприятия, в том числе предприятия по обеспечению безопасности государства, сейчас работают в штатном режиме.