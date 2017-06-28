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Кибератака остановлена

28.06.2017 15:49
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Кибератака остановлена

Масштабная хакерская атака на корпоративные сети и сети органов власти, которая произошла 27 июня, была остановлена. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
"Ситуация под полным контролем специалистов по кибербезопасности. Сейчас они работают над восстановлением потерянных данных", - говорится в сообщении на Правительственном портале.
Представители власти также заверили, что все стратегические предприятия, в том числе предприятия по обеспечению безопасности государства, сейчас работают в штатном режиме.



Теги: Донбасс, контроль, кибератака, хакеры
 
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