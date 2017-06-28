Прокуратура Крыма бьет тревогу: строительство моста через Керченский пролив может привести к экологической катастрофе

28.06.2017 14:11

Прокуратура АР Крыма открыла уголовное производство по делу о строительстве моста через Керченский пролив. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает "Диалог.UA".

Согласно информации, данное строительство несет серьезную опасность экологии Черного и Азовского морей. Именно поэтому правоохранители намерены просить помощи не только у украинских специалистов в сфере охраны окружающей природной среды и экологической безопасности, а обращаться и к иностранным организациям, таким как

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и другим. В рамках производства по этому делу проводятся следственные действия, среди основных направлений которых: проведение всех необходимых экспертиз, определение убытков, причиненных Украине в результате строительства объекта, а также сбор доказательств нарушения норм международного морского права для дальнейшего их рассмотрения в международных судебных инстанциях. Более того, как отметил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов, все лица, которые причастны к возведению моста, будут нести ответственность за свои действия.

Напомним, как сообщал "Диалог.UA", в Министерстве инфраструктуры Украины уверены, что действия со стороны РФ по строительству арки моста через Керченский пролив и его закрытие в указанный период могут нанести значительный ущерб не только безопасности судоходства, но и национальной безопасности Украины в целом.