Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Телеканал «Интер» прекратил свое вещание

28.06.2017 16:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Телеканал «Интер» прекратил свое вещание

Телеканал Интер заявил, что в сети кабельного провайдера Триолан осуществлено отключение его вещания.
Об этом сообщает biz.nv.ua с ссылкой на пресс-службу телеканала.
"Отключение телеканала Интер в сети кабельного провайдера Триолан осуществлено вопреки действующему договору и с нарушением прав зрителей", - говорится в сообщении.
Согласно данным канала, договор о ретрансляции телеканала Интер и других телеканалов Inter Media Group в сети кабельного оператора Триолан был заключен в декабре прошлого года со сроком действия до 31.12.2017 г. Таким образом, на сегодняшний день договор является действующим.
Также отмечается, что кабельный провайдер Триолан в течение нескольких месяцев в нарушение действующего договора не оплачивает ретрансляцию телеканалов Inter Media Group.
"В настоящее время мы обращаемся в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности за несколько месяцев по действующему договору. При этом мы не прекращаем обеспечивать доступ к качественному сигналу, и какие-либо проблемы с приемом сигнала телеканала Интер в сети Триолан зависят исключительно от выполнения своих обязательств этим кабельным провайдером", - говорится в сообщении.
Крупный киевский провайдер Ланет, который обслуживает около ста тысяч столичных домохозяйств и входит в Топ-10 национальных интернет-провайдеров, в конце прошлого года заявлял, что условия украинских медиа-групп на трансляцию телеканалов являются неприемлемыми. Провайдер обещал с 1 января 2017 года отключить их полностью.



Теги: Донбасс, провайдер, отключение, Интер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх