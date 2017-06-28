Телеканал «Интер» прекратил свое вещание

28.06.2017 16:30

Телеканал Интер заявил, что в сети кабельного провайдера Триолан осуществлено отключение его вещания.

Об этом сообщает biz.nv.ua с ссылкой на пресс-службу телеканала.

"Отключение телеканала Интер в сети кабельного провайдера Триолан осуществлено вопреки действующему договору и с нарушением прав зрителей", - говорится в сообщении.

Согласно данным канала, договор о ретрансляции телеканала Интер и других телеканалов Inter Media Group в сети кабельного оператора Триолан был заключен в декабре прошлого года со сроком действия до 31.12.2017 г. Таким образом, на сегодняшний день договор является действующим.

Также отмечается, что кабельный провайдер Триолан в течение нескольких месяцев в нарушение действующего договора не оплачивает ретрансляцию телеканалов Inter Media Group.

"В настоящее время мы обращаемся в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности за несколько месяцев по действующему договору. При этом мы не прекращаем обеспечивать доступ к качественному сигналу, и какие-либо проблемы с приемом сигнала телеканала Интер в сети Триолан зависят исключительно от выполнения своих обязательств этим кабельным провайдером", - говорится в сообщении.

Крупный киевский провайдер Ланет, который обслуживает около ста тысяч столичных домохозяйств и входит в Топ-10 национальных интернет-провайдеров, в конце прошлого года заявлял, что условия украинских медиа-групп на трансляцию телеканалов являются неприемлемыми. Провайдер обещал с 1 января 2017 года отключить их полностью.