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Убийства полковника СБУ Хараберюша в Мариуполе и сотрудника ГУР Шаповала в Киеве организованы при участии российских спецслужб

28.06.2017 07:46
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Убийства полковника СБУ Хараберюша в Мариуполе и сотрудника ГУР Шаповала в Киеве организованы при участии российских спецслужб

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отмечает российский след в теракте против сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковника Максима Шаповала, а также указывает на сходство сценария убийства полковника СБУ Александра Хараберюша.

"Сегодня в результате террористического акта в Киеве был убит один из лучших украинских военных разведчиков Максим Шаповал, который принимал активное участие в защите Украинского государства от российского нашествия", - сказал А.Турчинов на оперативном совещании во вторник, сообщает пресс-служба СНБО.

По его словам, этот террористический акт был совершен по такому же сценарию, как и убийство украинского контрразведчика полковника А.Хараберюша в марте.
"Есть все основания считать, что эти убийства спланированы и организованы при непосредственном участии российских спецслужб", - отметил секретарь СНБО.

"Этот террористический акт направлен на запугивание и дестабилизацию ситуации в государстве. Не случайно теракт совпал по времени с масштабной кибератакой, которая имеет также российский след", - подчеркнул он.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Киев, Мариуполь, СБУ, Минобороны, ГУР
 
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