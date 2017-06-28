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Уголь из США обойдется Украине в несколько раз дороже – эксперт
Украина будет закупать уголь из США в несколько раз дороже, чем уголь из ЮАР. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич.
«Уголь из ЮАР получается удобнее и дешевле логистически. Из США, скорее всего, он будет в несколько раз дороже. Но, с другой стороны, альтернативы "Центрэнерго" уже нет. Ведь уже нужно готовиться к зиме. Если сейчас не закупить уголь, то мы рискуем столкнуться с серьезными проблемами уже летом. То есть в жару начнутся веерные отключения электричества. Потому запасов угля уже почти нет, и мы поздно делаем закупки. Ведь сейчас остатки угля возят с одной станции на другую, то, что мы видели, со Змиевской и Трипольской ТЭС, чего никогда не было в истории Украины», - сказал Д. Марунич.
Эксперт отметил, что назвать точную цену угля из США, сложно, так как еще никто не видел заключенных контрактов.
Также, по словам эксперта, Украина в США будет закупать уголь марки антрацит.
«Украина будет закупать Антрацит. Другие виды угля украинской тепловой генерации просто не нужны. Также можно импортировать уголь данной марки из каких-то ближайших стран. Например, с Польши, что уже делала компания ДТЭК. Нет смысла везти уголь газовой марки из каких-то стран», - резюмировал Д. Марунич.
"Украина отказалась от закупки угля с оккупированных территорий Донбасса … Для обеспечения прозрачности энергетического рынка мы договорились о поставках угля из Пенсильвании (США) по конкурентным ценам … При содействии американских властей мы получим гарантированное снабжение минимум 2 миллионов тонн угля", — сообщил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, "для этого созданы все условия, сейчас только должны заключаться контракты".
Напомним, в июне 2017 года Президент П.Порошенко заявил, что Украина будет импортировать как минимум два миллиона тонн угля из Соединенных Штатов Америки.
Теги: Украина, США, Донбасс, Антрацит, ЮАР, Порошенко, контракты
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