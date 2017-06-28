- Важко втримати емоції, але я спробую. Били усіх без розбору хто став на захист своєї землі, у тому числі і жінок. Наразі близько 20 з них госпіталізовано, – Шевченко 12:25
- “100$ в неделю обещали после первого месяца” – раненый наемник “ДНР” из Черниговской области рассказал о “службе”11:59
- Госдеп улучшил рейтинг Украины в отчете по противодействию торговле людьми11:39
- Конституция нарушается каждый день - волонтер10:40
- Уголь из США обойдется Украине в несколько раз дороже – эксперт09:36
- Вороватые чиновники противятся реформам и пугают ими наш простодушный народ08:47
- Вооруженные Силы Украины вошли в ТОП-30 по боевой мощи08:29
- Убийства полковника СБУ Хараберюша в Мариуполе и сотрудника ГУР Шаповала в Киеве организованы при участии российских спецслужб07:46
- Боевики из оккупированного Донецка осуществили прицельную атаку на силы АТО в районе Марьинки – Штаб обнародовал последние данные об обстановке на фронте. ВИДЕО22:34
- С вас $300: украинцы не могут снять деньги в банкоматах из-за вируса Petya21:43
Важко втримати емоції, але я спробую. Били усіх без розбору хто став на захист своєї землі, у тому числі і жінок. Наразі близько 20 з них госпіталізовано, – Шевченко
У Кіровоградський області власник фермерського господарства раптом дізнався, що він вже не є власником. Чому? Тому що він начебто…подарував (!) увесь свій бізнес невідомій особі, яка швидкоруч змінила власників у реєстрі, опісля чого потягом кількох днів відбулася ще одна угода, на це раз вже купівлі-продажу. Так, це типове рейдерство часів Януковича.
Обурені зухвалістю рейдерів законні власники подали заяви в усі можливі інстанції, але в принципі потрібна була лиш одна річ – експертиза підпису. Прокуратура області її дуже швидко провела, та висновок вразив – він підтвердив достовірність підпису! А от друга експертиза, яка паралельно робилася у київському інституті судової експертизи (без допомоги прокурорів), надала зовсім зворотній висновок, а саме такий, що підписи було підроблено.
Начебто усе – кінець історії. Та насправді це був тільки початок. Незважаючи ні на які рішення судових експертиз та судових інстанцій рейдери з охоронної компанії “Борисфен” (місто Дніпро), яку контролює народний депутат від НФ Юрій #Береза у кількості 50 чоловік спробували захопити головний офіс підприємства, та повстали селяни. Поліція на виклики не приїзджала протягом 2-х (!!!) годин. Приїхали вже по факту, коли селяни самотужки розбили вщент тітушок і 31 особу затримали власноруч.
Ветерани війни за незалежність вирішили прийти на допомогу людям і взяли на себе функцію поліції – стали на захист справедливості та букви Закону.
Як відбувалися подальші події, можно було б легко уявити за часів Януковича, але не сьогодні, коли ми пройшли Революцію Гідності, коли в країні триває війна…
Сьогодні вдень власника під приводом надати свідчення викликали до прокуратури і дві години примушували відмовитися від допомоги ветеранів. Врешті решт серце літньої людини не витримало і його забрала швидка з інфарктом. Наразі він перебуває у важкому стані в лікарні.
Тим часом за особистою командою міністра МВС Авакова у невеличке село Бережинка було стягнуто підрозділи Національної гвардії та спец.підрозділи поліції, які без жодних пояснень почали арештовувати та бити ветеранів і селян, яки стали на захист своєї землі. Били усіх без розбору – у тому числі били жінок. Наразі близько 20 з них госпіталізовано у місцеву лікарню із травмами різної ступені важкості.
Затриманих ветеранів намагалися вивезти в Умань, але на кордоні області місцеві заблокували автобус. Поліцаї погрожують зброєю, але ніхто не відступає. На місце вже прибув губернатор області.
Поліція була вимушена відпустити усіх затриманих. Наразі прибуло керівництво областної поліції, але вони не можуть пояснити, з якої причини ветеранів і селян було спочатку побито, а потім – затримано. Жодних обвинувачень нам не пред’явлено. Статус заарештованих також не озвучено. Чому і який саме підрозділ поліції чи Національної гвардії це робив і за яким наказом – невідомо. З якою метою затриманих намагалися вивезти у сусідню область і який був кінцевий пункт призначення – невідомо.
Источник ukr-biz.com.ua.
Теги: Донбасс, избиение, эмоции, защита
- Избиение полицейского до полусмерти вызвало восторг у публики (ВИДЕО)
- Брат американского президента рассказал всю правду о жестоком отце
- Гость из Штатов попал к разбойникам в лапы
- Американские сенаторы подготовили законопроект о новых санкциях против России
- Миссия США при ОБСЕ обвиняет Россию в вооружении сепаратистов
- Трамп отказался обнародовать свою налоговую декларацию
- “100$ в неделю обещали после первого месяца” – раненый наемник “ДНР” из Черниговской области рассказал о “службе”11:59
- Боевики "Л/ДНР" озверели на луганском направлении - бойцов АТО "поливали" огнем из БМП и противотанкового ракетного комплекса11:22
- В Приазовье появится ореховый сад11:01
- Конституция нарушается каждый день - волонтер10:40
- Щось готується?: Під Маріуполь прибула колона військової техніки з чеченцями09:22
- На Луганщине загорелся лес08:07
- Боевики из оккупированного Донецка осуществили прицельную атаку на силы АТО в районе Марьинки – Штаб обнародовал последние данные об обстановке на фронте. ВИДЕО22:34
- В Мариуполе объявлена охота на таксистов.ВИДЕО22:09
- Petya добрался до оккупированного Донбасса: коварный вирус парализовал Донецк, Горловку и Макеевку20:26
- Прилепин показал, как Захарченко отметил день рождения20:02
- Важко втримати емоції, але я спробую. Били усіх без розбору хто став на захист своєї землі, у тому числі і жінок. Наразі близько 20 з них госпіталізовано, – Шевченко 12:25
- “100$ в неделю обещали после первого месяца” – раненый наемник “ДНР” из Черниговской области рассказал о “службе”11:59
- Госдеп улучшил рейтинг Украины в отчете по противодействию торговле людьми11:39
- Боевики "Л/ДНР" озверели на луганском направлении - бойцов АТО "поливали" огнем из БМП и противотанкового ракетного комплекса11:22
- В Приазовье появится ореховый сад11:01
- Конституция нарушается каждый день - волонтер10:40
- Провокационное заявление: в РФ похвастались, что путинская Росгвардия уже готова "обеспечивать покой" россиян за границей10:21
- "В июле хлынут туристы и воспрянет бизнес, продажи вырастут на 140%. Туристы уже нарисованы и сохнут на Мосфильме" - Кримський бандерівець10:01
- Уголь из США обойдется Украине в несколько раз дороже – эксперт09:36
- Щось готується?: Під Маріуполь прибула колона військової техніки з чеченцями09:22
- "В июле хлынут туристы и воспрянет бизнес, продажи вырастут на 140%. Туристы уже нарисованы и сохнут на Мосфильме" - Кримський бандерівець10:01
- Стоимость адвокатов в «ДНР»09:03
- Вороватые чиновники противятся реформам и пугают ими наш простодушный народ08:47
- Названы самые вредные продукты для зубов07:29
- Львовяне «усыновляют» собак и кошек. ВИДЕО20:51
- Детям до 3 лет стоит избегать прямых солнечных лучей - врач17:56
- Жизнь Донбасса после визита к Трампу: пока без перемен16:57
- Реинкарнация зла, или Как в Мариуполе реанимируют "титушек"12:48
- 9 видов рыбы, которые нельзя есть. Огромный вред для здоровья!09:56
- Ученые указали на новые опасности от смартфонов для здоровья09:05
- Донецк и Луганск будут брать штурмом: примерные даты известны
- Шесть подразделений сил АТО загадочно встретились на Донбассе
- Их ликвидировали в ближнем огневом бою под Желобком , но не ножами, топорами или копьями, как подали это СМИ
- Российская армия терпит катастрофу в оккупированном Донбассе - у Путина в панике скрывают потери террористов и замалчивают количество "груза 200"
- Страна-агрессор, которая разожгла войну на Донбассе, - это Россия: у Путина впервые злобно отреагировали на жесткое заявление Макрона
- Переплюнул даже бабушку из Рейкьявика: Долгов рассказал о невероятном боевом “подвиге” главаря “ДНР” Захарченко
- Ошиблись в расчетах: стало известно об уничтожении российских курсантов-артиллеристов под Авдеевкой
- На Донбассе начались бунты: опубликовано видео
- "Промышленность "ДНР" скоро ляжет на лопатки. Вырежут все. А шахтам уготована участь доноров металлолома", - Ходаковский раскрыл план мести Кремля за позорное фиаско в Донбассе
- Синоптики обещают бури по всей Украине