Вооруженные Силы Украины вошли в ТОП-30 по боевой мощи

28.06.2017 08:29

В рейтинге боевой мощи государств мира Украина вошла в ТОП-30. Рейтинг Military Strength Ranking был опубликован ресурсом Global Firepower.

Рейтинг включает более 50 факторов и оценивает не просто суммарное количество вооружения, а его разнообразие и баланс разных видов оружия. Дополнительные баллы в рейтинге предусмотрены за развитую логистику, промышленность, выгодное географическое местоположение. Бонусом является членство в НАТО, так как предполагается лучший доступ к оборонным ресурсам. Ключевым фактором является «живая сила», и потому страны с большим населением занимают верхние позиции рейтинга.

Из 132 стран, включенных в список, первое место по боевой мощи заняли Соединенные Штаты. За ними следуют Россия и Китай. Украина на 30-м месте после Швеции, но перед Чехией.

По оценкам составителей рейтинга, в Украине насчитывается 238 единиц авиатехники (39 истребителей, 89 транспортных самолетов), 2449 боевых танков. Учитывая, что многое на войне решают трудовые резервы, Украина получила хорошие баллы за 18 млн человек трудоспособного возраста.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко озвучил данные о том, что украинская армия занимает восьмое место в Европе, а на оборону Украина тратит больше, чем некоторые государства-члены НАТО.