- Вороватые чиновники противятся реформам и пугают ими наш простодушный народ08:47
- Вооруженные Силы Украины вошли в ТОП-30 по боевой мощи08:29
- Убийства полковника СБУ Хараберюша в Мариуполе и сотрудника ГУР Шаповала в Киеве организованы при участии российских спецслужб07:46
- Боевики из оккупированного Донецка осуществили прицельную атаку на силы АТО в районе Марьинки – Штаб обнародовал последние данные об обстановке на фронте. ВИДЕО22:34
- С вас $300: украинцы не могут снять деньги в банкоматах из-за вируса Petya21:43
- США должны предоставить Украине оружие, для этого есть пять причин - западные СМИ21:18
- Львовяне «усыновляют» собак и кошек. ВИДЕО20:51
- Petya добрался до оккупированного Донбасса: коварный вирус парализовал Донецк, Горловку и Макеевку20:26
- В Украине задумались об отмене пенсий19:34
- "Промышленность "ДНР" скоро ляжет на лопатки. Вырежут все. А шахтам уготована участь доноров металлолома", - Ходаковский раскрыл план мести Кремля за позорное фиаско в Донбассе19:12
Вооруженные Силы Украины вошли в ТОП-30 по боевой мощи
В рейтинге боевой мощи государств мира Украина вошла в ТОП-30. Рейтинг Military Strength Ranking был опубликован ресурсом Global Firepower.
Рейтинг включает более 50 факторов и оценивает не просто суммарное количество вооружения, а его разнообразие и баланс разных видов оружия. Дополнительные баллы в рейтинге предусмотрены за развитую логистику, промышленность, выгодное географическое местоположение. Бонусом является членство в НАТО, так как предполагается лучший доступ к оборонным ресурсам. Ключевым фактором является «живая сила», и потому страны с большим населением занимают верхние позиции рейтинга.
Из 132 стран, включенных в список, первое место по боевой мощи заняли Соединенные Штаты. За ними следуют Россия и Китай. Украина на 30-м месте после Швеции, но перед Чехией.
По оценкам составителей рейтинга, в Украине насчитывается 238 единиц авиатехники (39 истребителей, 89 транспортных самолетов), 2449 боевых танков. Учитывая, что многое на войне решают трудовые резервы, Украина получила хорошие баллы за 18 млн человек трудоспособного возраста.
Напомним, ранее президент Петр Порошенко озвучил данные о том, что украинская армия занимает восьмое место в Европе, а на оборону Украина тратит больше, чем некоторые государства-члены НАТО.
Теги: Украина, Донбасс, Европа, НАТО, рейтинг, армия, Вооруженные Силы, вооружение, ВСУ, Порошенко
- "Трактористы и шахтеры"? С кем на самом деле на Донбассе воюет ВСУ
- Посилення НАТО в Європі: чи захистить Альянс Україну (відео)
- Одесская активистка: "Кто бы мог подумать пару лет назад, что мы такие клыкастые-когтистые"
- Луценко назвал шокирующие цифры разворовывания военного имущества в Украине
- Россия стянула к украинской границе 18 тыс. военных и большое количество техники
- Згідно стандартів НАТО: в українській армії введуть нові військові звання
- На Луганщине загорелся лес08:07
- Боевики из оккупированного Донецка осуществили прицельную атаку на силы АТО в районе Марьинки – Штаб обнародовал последние данные об обстановке на фронте. ВИДЕО22:34
- В Мариуполе объявлена охота на таксистов.ВИДЕО22:09
- Petya добрался до оккупированного Донбасса: коварный вирус парализовал Донецк, Горловку и Макеевку20:26
- Прилепин показал, как Захарченко отметил день рождения20:02
- "Промышленность "ДНР" скоро ляжет на лопатки. Вырежут все. А шахтам уготована участь доноров металлолома", - Ходаковский раскрыл план мести Кремля за позорное фиаско в Донбассе19:12
- В СБУ сделали тревожное заявление по дестабилизации на Донбассе18:46
- Боевики понесли небоевые потери на Донбассе15:56
- В Донецкой области воина ВСУ, который шпионил для "ДНР", осудили на девять лет15:34
- Жебривский заговорил об эпидемии менингита в Красногоровке14:12
- Стоимость адвокатов в «ДНР»09:03
- Вороватые чиновники противятся реформам и пугают ими наш простодушный народ08:47
- Вооруженные Силы Украины вошли в ТОП-30 по боевой мощи08:29
- На Луганщине загорелся лес08:07
- Убийства полковника СБУ Хараберюша в Мариуполе и сотрудника ГУР Шаповала в Киеве организованы при участии российских спецслужб07:46
- Названы самые вредные продукты для зубов07:29
- Боевики из оккупированного Донецка осуществили прицельную атаку на силы АТО в районе Марьинки – Штаб обнародовал последние данные об обстановке на фронте. ВИДЕО22:34
- В Мариуполе объявлена охота на таксистов.ВИДЕО22:09
- С вас $300: украинцы не могут снять деньги в банкоматах из-за вируса Petya21:43
- США должны предоставить Украине оружие, для этого есть пять причин - западные СМИ21:18
- Стоимость адвокатов в «ДНР»09:03
- Вороватые чиновники противятся реформам и пугают ими наш простодушный народ08:47
- Названы самые вредные продукты для зубов07:29
- Львовяне «усыновляют» собак и кошек. ВИДЕО20:51
- Детям до 3 лет стоит избегать прямых солнечных лучей - врач17:56
- Жизнь Донбасса после визита к Трампу: пока без перемен16:57
- Реинкарнация зла, или Как в Мариуполе реанимируют "титушек"12:48
- 9 видов рыбы, которые нельзя есть. Огромный вред для здоровья!09:56
- Ученые указали на новые опасности от смартфонов для здоровья09:05
- Составлен рейтинг самых полезных для здоровья продуктов08:01
- Донецк и Луганск будут брать штурмом: примерные даты известны
- Шесть подразделений сил АТО загадочно встретились на Донбассе
- Российская армия терпит катастрофу в оккупированном Донбассе - у Путина в панике скрывают потери террористов и замалчивают количество "груза 200"
- Их ликвидировали в ближнем огневом бою под Желобком , но не ножами, топорами или копьями, как подали это СМИ
- Ошиблись в расчетах: стало известно об уничтожении российских курсантов-артиллеристов под Авдеевкой
- Переплюнул даже бабушку из Рейкьявика: Долгов рассказал о невероятном боевом “подвиге” главаря “ДНР” Захарченко
- Страна-агрессор, которая разожгла войну на Донбассе, - это Россия: у Путина впервые злобно отреагировали на жесткое заявление Макрона
- На Донбассе начались бунты: опубликовано видео
- "Промышленность "ДНР" скоро ляжет на лопатки. Вырежут все. А шахтам уготована участь доноров металлолома", - Ходаковский раскрыл план мести Кремля за позорное фиаско в Донбассе
- Синоптики обещают бури по всей Украине