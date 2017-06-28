Вороватые чиновники противятся реформам и пугают ими наш простодушный народ

28.06.2017 08:47

"Международный валютный фонд ожидает от Украины ускорения темпов реформ и конкретных результатов в борьбе с коррупцией". Это все, о чем было сказано в сообщении пресс-службы МВФ по итогам встречи главы фонда Кристин Лагард и президента Украины Петра Порошенко в Вашингтоне на прошлой неделе.

После публикации колонки "Украина не может стать "азиатским тигром" в Европе" от 14 июня мне опять пришлось дискутировать с экономическими аналитиками о значении для Украины сотрудничества с МВФ. Прения вызвал такой мой тезис: "Транш МВФ – это сигнал для всех внешних инвесторов и международных организаций о том, что программа, к которой привязаны все остальные международные программы (Всемирного банка, европейских структур и так далее), продолжается – значит, в стране не "все пропало"".

Мне напомнили, что только Всемирный банк все время действия текущей программы сотрудничества Украины с МВФ, начиная с 2015 года, дает деньги. В то же время Европейский банк реконструкции и развития, а также Европейский инвестиционный банк (финансовое учреждение Европейского Союза) третий год раздают Украине лишь обещания вместо денег. А о других зарубежных инвесторах нечего и вспоминать.

Действительно, теоретически сотрудничество с МВФ должно быть сигналом для инвесторов. Но на практике тот же донор Всемирный банк очень недоволен: за его средства в Украине должны строить дороги, обновлять водоочистительные системы, развивать энергосбережение. Но происходит это очень медленно и неэффективно. По некоторым проектам выборка средств не превышает 5 процентов. Фактически получается, что за получение и резервирование таких займов Украина платит гораздо больше, чем тратит на реальные нужды. А ведь это тоже сигнал – о том, что деньгами у нас не могут распорядиться надлежащим образом!

Снизить государственную долговую нагрузку с 66,8 процента до 55 процентов ВВП к концу 2020 года запланировано в подготовленной Кабмином бюджетной резолюции. Для этого надо привлекать значительные объемы прямых иностранных инвестиций и открывать новые точки роста в экономике. Внутренних источников, за счет которых можно гасить долги, правительство в бюджетной резолюции не указывает. Для погашения последуют новые заимствования, и Международный валютный фонд будет терпеливо требовать от Украины реформ и через три, и через пять лет.

В случае критического сценария, то есть дефолта и, как следствие, отсутствия возможности привлечь деньги на внешних рынках, на реформах точно можно ставить крест.

Так есть ли толк от МВФ, если он будет давать деньги на то, чтобы ими расплачивались с ним же по старым долгам? Да, есть, и немалый. В том, что только МВФ толкает наше правительство к реформам, которые необходимы самой Украине для спасения экономики и борьбы с коррупцией.

В сути реформ разбирается не так много людей, а тех, кто может взять на себя ответственность их внедрять – вообще единицы. В то же время они не нужны вороватой власти. И их побаивается наш простодушный, боящийся перемен народ, которого реформами долго и целенаправленно запугивают.

Ведь не на пустом месте сформировалось общественное мнение, которое скорее склоняется к тому, что "долги отдают только трусы". В конце апреля исследовательская компания "Социополис: Social, Political & Market Research" совместно с компанией "2call cоntact center" опросила взрослых жителей Украины, как они относятся к получению страной кредитов МВФ. Вряд ли имея внятное представление о предмете вопроса, почти половина – 49,1 процента респондентов ответили, что полностью не поддерживают, а еще 22,9 процента – скорее не поддерживают, чем поддерживают.

А что такое Украина без реформ?

Дефолт, мол, не страшен, возразил мне в ходе дискуссии известный экономический аналитик. И объяснил: "Настоящие инвесторы никогда не обращают внимания на МВФ. Для них главное – это объект инвестирования. И самое главное – они всегда спрашивают, "с кем договариваться и кому заносить"".

Вот это по-нашему. Но где же хоть такие? Пока более очевидно, что средства частных инвесторов задействовать в Украине очень трудно. Их здесь не ждут, потому что частные инвестиции украсть труднее. Я и сам, будучи частным инвестором, держался бы подальше от Украины.

С самого начала, от первого, а затем второго "правительства реформаторов" ожидали создания льготных условий для иностранных инвесторов. Возможно, учитывая испытания, которые выпали на долю нашей страны, даже небывало льготных. Это было бы логично и принесло бы плоды, потому что об Украине сразу после Майдана, аннексии Крыма и начала боевых действий на востоке, много говорили в мире, ею интересовались и ей сочувствовали.

Тогда многим частным инвесторам казалось, что система должна кардинально поменяться, и они искренне хотели помочь нашей стране, естественно, с выгодой для себя. Это нормальная практика: в мире есть немало стран, которые живут еще хуже, чем мы, и там десятилетиями идут войны. Но, тем не менее, туда идут инвестиции.

Инвесторы понаблюдали со стороны и скоро увидели то, с чем мы свыклись. Они могли бы адаптироваться, например, к любым ставкам налогов, но не к тому, что в стране царит коррупция, отсутствуют понятные правила игры, а государство не гарантирует защиту прав собственности, верховенства права и равенства всех перед законом.

Источник Сегодня