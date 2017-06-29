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EBU «СУЩЕСТВЕННО» ОШТРАФУЕТ УКРАИНУ
Также EBU наложит на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины штраф за «серьезные проволочки в процессе подготовки конкурса. При этом РФ не будут наказывать.
Европейский вещательный союз (EBU) заявляет, что не собирается налагать денежный штраф или другие санкции против России из-за ситуации вокруг недопуска представительницы этой страны Юлии Самойловой к участию в песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве и отказом его транслировать.
«Относительно спекуляций вокруг санкций против российского члена EBU, «Первого канала», который вышел из конкурса и не транслировал шоу в прямом эфире, исполнительный комитет «Евровидения» рекомендовал в дальнейшем не применять меры против вещателя на данный момент», — отмечается в заявлении EBU от 29 июня, текст которого есть в распоряжении Deutsche Welle.
Зато в EBU добавили, что вынесли предупреждение «Первому каналу» за то, что его представители не приняли участия во встрече глав делегаций стран-участниц конкурса, которая проходила в марте в Киеве, а также за отказ транслировать конкурс.
«Исполнительный комитет считает, что эти нарушения правил конкурса объясняются тем фактом, что артистка от России не была допущена к участию в конкурсе в Украине», — говорится в заявлении EBU.
Одновременно EBU наложит на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ) «существенный штраф» за то, что она «не смогла должным образом выполнить свои обязательства по сотрудничеству с EBU в вопросе участия российской исполнительницы», а также из-за «серьезных проволочек в процессе подготовки конкурса».
Сумма штрафа вещателем не была названа. В ответ на это решение руководитель НСТУ Зураб Аласания заявил, что EBU встала в очередь желающих «придушить в колыбели» общественное вещание Украины.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Евровидение, штраф
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