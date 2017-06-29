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Из-за непогоды в Кременной затопило автостанцию, оборвало провода в Сиротино
29.06.2017 22:07
Подтопление автостанции в результате непогоды произошло в Кременной. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
“29 июня в пгт. Кременная вследствие выпадения большого количества осадков произошло подтопление Автостанции. Откачку воды было проведено с помощью спецтехники и мотопомпы”, - говорится в сообщении.
Также в ведомстве сообщают, что из-за урагана более 500 жителей поселка Сиротино остались без света - было повреждено линию электросети.
По информации спасателей, на данный момент совместно с коммунальными службами ликвидируются последствия непогоды.
Источник: http://www.ostro.org
Теги: Донбасс, непогода, Луганская область, дождь, автостанция
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