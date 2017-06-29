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Экономист рассказал о пенсионном обмане
Пенсионная реформа в Украине направлена на сокращение пенсий, но не на повышение доходов Пенсионного фонда Украины (ПФУ)
Такое мнение выразил экономический эксперт Всеволод Степанюк.
«Все эти разговоры – это обман о дефицитности Пенсионного фонда, потому что в Конституции Украины записано, что пенсии обеспечиваются не только взносами в Пенсионный фонд, но и всеми доходами Госбюджета. В этом и состоит солидарная система», — отметил эксперт.
По его словам, когда люди начнут пользоваться «плодами» нынешней пенсионной реформы, будущие пенсионеры придут к выводу, что вообще ничего платить в Пенсионный фонд не нужно, потому что это не выгодно.
Кроме того, как пояснил Степанюк, проблема дефицита Пенсионного фонда заключается в недостаточно объеме налоговых поступлений, однако правительство не предпринимает абсолютно никаких действий в плане создания новых рабочих мест с высокой заработной платой.
«Ну так создайте 6 миллионов рабочих мест, достойные зарплаты, чтобы возвратились заробитчане из-за рубежа, и тогда будут поступления в Пенсионный фонд. Вот как раз в этом плане никакой реформы нет и не предвидится», — подытожил экономист.
Ранее Минсоцполитики опубликовало основные положения законопроекта о пенсионной реформе. Так, в частности, Кабмин предлагает Верховной Раде предусмотреть повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и до 35 лет ежегодно до 2028 года с 1 января 2018 года. Вместе с тем застрахованное лицо имеет право самостоятельно определить свой пенсионный возраст.
Планируется предусмотреть, что в 60 лет выходят на пенсию те лица, которые на 1 января 2018 года будут иметь 25 лет страхового стажа, а диапазон требования относительно страхового стажа ежегодно будет увеличиваться на 12 месяцев до достижения 35 лет в 2028 году.
Напомним, обеспечить достойную пенсию может помочь банковский депозит, но тут есть много нюансов.
А несмотря на «улучшение жизни» не раз обещанное украинцам премьер-министромВладимиром Гройсманом, в стране растет уровень безработицы
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, пенсия, обман
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